Гвардиола: Кройф был бы лучшим из всех сегодня

Главный тренерответил на вопрос о том, кого считает лучшими тренерами в истории футбола.

«Кройф был бы лучшим из всех сегодня. Без него меня бы здесь не было, для меня он был величайшим.

"Ливерпуль" Клоппа — самый трудный соперник, с которым я когда-либо сталкивался в своей жизни. Это была с отрывом самая сложная команда из-за ее манеры игры, им было очень трудно противостоять.

Поэтому я отдаю должное нашим заслугам. Мы достигли огромного успеха», — цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo.

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Напомним, что «Манчестер Сити» является действующим победителем чемпионата Англии.