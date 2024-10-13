Кафанов: Гильерме спокойно может отыграть еще пару сезонов

Тренер вратарей сборной Россиипрокомментировал расставание со своими клубами

«Очень грустно. У нас с Гильерме очень теплые отношения. Жаль, что он без команды. Уверен, он может играть еще год-два минимум. Такая же ситуация с Антом Шуниным. Оба верно служили своему клубу и провели в нем всю свою карьеру. Очень надеюсь, что они еще найдут свой клуб и порадуют болельщиков своей игрой», — сказал Кафанов «СЭ».

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38-летний бразилец играл в составе «Локомотива» с 2007 по 2024 год и сейчас является свободным агентом.

Воспитанник «Динамо» 37-летний Антон Шунин всю карьеру провел в стане бело-голубых, дебютировав за основной состав в 2007 году. Всего за команду он сыграл 366 матчей (второй результат в истории клуба). Летом закончился контракт и «Динамо» его не стало продлевать.