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    Кафанов: Гильерме спокойно может отыграть еще пару сезонов

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    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал расставание со своими клубами Маринато Гильерме и Антона Шунина.

    Гильерме
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    Гильерме

    «Очень грустно. У нас с Гильерме очень теплые отношения. Жаль, что он без команды. Уверен, он может играть еще год-два минимум. Такая же ситуация с Антом Шуниным. Оба верно служили своему клубу и провели в нем всю свою карьеру. Очень надеюсь, что они еще найдут свой клуб и порадуют болельщиков своей игрой», — сказал Кафанов «СЭ».

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    38-летний бразилец играл в составе «Локомотива» с 2007 по 2024 год и сейчас является свободным агентом.

    Воспитанник «Динамо» 37-летний Антон Шунин всю карьеру провел в стане бело-голубых, дебютировав за основной состав в 2007 году. Всего за команду он сыграл 366 матчей (второй результат в истории клуба). Летом закончился контракт и «Динамо» его не стало продлевать.

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