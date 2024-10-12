Сенников: РПЛ стала слабее

Экс-защитник «Локомотива» и сборной Россииоценил нынешний уровень РПЛ, который по его мнению падает с каждым годом.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Дмитрий Сенников Фото: fclmnews.ru

«Сейчас чемпионат стал послабее, чем в прошлом году. Есть шесть команд, плюс "Ростов" и "Рубин", а остальные восемь очень сильно уступают. В прошлом сезоне такого не было. "Балтика" и "Сочи" по игре не уступали. Сейчас разница в классе видна. Первая шестёрка заведомо сильнее остальных.

Сейчас очень хороший шанс у "Локомотива" и "Краснодара" побороться за чемпионство. Потому что конкуренты не очень сильные. ЦСКА, "Спартак" и "Динамо" рядом, но у них ещё идут какие-то перестроения в клубах и игра не всегда стабильная», — цитирует Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

Календарь и таблица РПЛ

Первое место после 11 туров у «Краснодара» с 27 очками. Вторым идет «Локомотив» (27). Третье место пока у «Зенита» (26). В зоне вылета находятся «Оренбург» (7) и «Ахмат» (6).