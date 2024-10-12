ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиКлубы против сборных. Нас ждет закат международного футбола?
  • 14:15
    • Соболенко победила Гауфф в полуфинале «Мастерса» в Ухане
  • 13:30
    • Синнер вышел в финал «Мастерса» в Шанхае
  • 13:56
    • «Уфа» уступила с разгромным счетом «Черноморцу»
    Все новости спорта

    Сенников: РПЛ стала слабее

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Локомотив ЦСКА Зенит
    Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенниковоценил нынешний уровень РПЛ, который по его мнению падает с каждым годом.

    Дмитрий Сенников
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Сенников

    «Сейчас чемпионат стал послабее, чем в прошлом году. Есть шесть команд, плюс "Ростов" и "Рубин", а остальные восемь очень сильно уступают. В прошлом сезоне такого не было. "Балтика" и "Сочи" по игре не уступали. Сейчас разница в классе видна. Первая шестёрка заведомо сильнее остальных.

    Сейчас очень хороший шанс у "Локомотива" и "Краснодара" побороться за чемпионство. Потому что конкуренты не очень сильные. ЦСКА, "Спартак" и "Динамо" рядом, но у них ещё идут какие-то перестроения в клубах и игра не всегда стабильная», — цитирует Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

    Календарь и таблица РПЛ

    Первое место после 11 туров у «Краснодара» с 27 очками. Вторым идет «Локомотив» (27). Третье место пока у «Зенита» (26). В зоне вылета находятся «Оренбург» (7) и «Ахмат» (6).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бивол или Бетербиев — кто станет абсолютным чемпионом?
  • Бивол — Бетербиев. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Испания остановит Данию?!
  • Испания — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Португалия продолжит свою победную серию в Лиге наций?
  • Польша — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.39
  • Экспресс дня 12 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бивол — Бетербиев
  • Бои
  • Завтра в 00:05
    •  2.00
  • Прогноз на матч Испания — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Польша — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Беларусь — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.15
  • Прогноз на матч Сербия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Финляндия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Алания — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры