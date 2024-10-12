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    Польша — Португалия: смотреть матч онлайн в прямом эфире

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    В 21:45 мск. 12.10.2024 в лиге A группы 1 Лиги наций УЕФА начнется футбольный матч между командами Польша и Португалия. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Предстоящий футбольный матч Польша — Португалия обещает стать ярким событием для болельщиков. Эти две команды уже давно известны своими зрелищными встречами, где эмоции болельщиков зашкаливают, а на поле разворачивается настоящая спортивная драма.

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    Последний матч команд между собой: Португалия — Польша 1:1.

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