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    Александер-Арнольд и «Ливерпуль» ведут переговоры о новом контракте

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    Правый защитник Трент Александер-Арнольд может продлить контракт с «Ливерпулем».

    Трент Александер-Арнольд
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    Трент Александер-Арнольд

    Как сообщает TEAMtalk, стороны серьезно продвинулись в переговорах, хотя ранее они застопорились и не двигались с места.

    Контракт 25-летнего защитника с мерсисайдцами истекает летом 2025 года и в последнее время им стал активно интересоваться мадридский «Реал», готовый подписать англичанина в качестве свободного агента.

    В этом сезоне Александер-Арнольд сыграл 9 матчей за «Ливерпуль», отдал две голевые передачи. На Transfermarkt его цена равна € 70 млн.

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