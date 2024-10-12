Александер-Арнольд и «Ливерпуль» ведут переговоры о новом контракте

Правый защитникможет продлить контракт с

Как сообщает TEAMtalk, стороны серьезно продвинулись в переговорах, хотя ранее они застопорились и не двигались с места.

Контракт 25-летнего защитника с мерсисайдцами истекает летом 2025 года и в последнее время им стал активно интересоваться мадридский «Реал», готовый подписать англичанина в качестве свободного агента.

В этом сезоне Александер-Арнольд сыграл 9 матчей за «Ливерпуль», отдал две голевые передачи. На Transfermarkt его цена равна € 70 млн.