Селихов: Уровень РПЛ падает

Голкипер «Спартака»оценил нынешний уровень российского футбола и сказал, что он падает последние годы.

«Думаю, уровень российского футбола упал. Тогда другие легионеры были. Мне кажется, качество поменялось — тоже упало. Вспомните, какие легионеры играли у нас и какие сейчас — при всём уважении.

Ещё сейчас нет еврокубков. Может, на их фоне мы бы что-то показали и при этом росли. Понятное дело, что есть поколение одно, есть другое.

Конечно, таланты всегда будут появляться. Не буду назвать фамилии, но они есть. Считаю, Россия — футбольная страна», — цитирует Селихова Sport24.