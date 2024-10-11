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    Селихов: Уровень РПЛ падает

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    Голкипер «Спартака» Александр Селихов оценил нынешний уровень российского футбола и сказал, что он падает последние годы.

    Александр Селихов
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    Александр Селихов

    «Думаю, уровень российского футбола упал. Тогда другие легионеры были. Мне кажется, качество поменялось — тоже упало. Вспомните, какие легионеры играли у нас и какие сейчас — при всём уважении.

    Ещё сейчас нет еврокубков. Может, на их фоне мы бы что-то показали и при этом росли. Понятное дело, что есть поколение одно, есть другое.

    Конечно, таланты всегда будут появляться. Не буду назвать фамилии, но они есть. Считаю, Россия — футбольная страна», — цитирует Селихова Sport24.

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