Мареску признали лучшим главным тренером АПЛ в сентябре

Наставникполучил приз лучшему тренеру английской Премьер-лиги в сентябре. Об этом сообщает официальный сайт чемпионата Англии.

Напомним, что «Челси» под руководством Марески провел 4 матча, в которых трижды одержал победу над «Борнмутом» — 1:0, «Вест Хэмом» — 3:0 и «Брайтоном» — 4:2. К тому же, команда однажды сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (1:1).

В голосовании за приз лучшему тренеру АПЛ Мареска обошел Микеля Артету, Унаи Эмери, Марку Силву и Арне Слота.

После 7-и туров в английской Премьер-лиге «Челси» занимает 4-е место в таблице с 14-ю очками в активе.