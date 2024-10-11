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    Мареску признали лучшим главным тренером АПЛ в сентябре

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    Наставник «Челси» Энцо Мареска получил приз лучшему тренеру английской Премьер-лиги в сентябре. Об этом сообщает официальный сайт чемпионата Англии.

    Энцо Мареска — главный тренер «Челси»
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    Энцо Мареска — главный тренер «Челси»

    Напомним, что «Челси» под руководством Марески провел 4 матча, в которых трижды одержал победу над «Борнмутом» — 1:0, «Вест Хэмом» — 3:0 и «Брайтоном» — 4:2. К тому же, команда однажды сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (1:1).

    В голосовании за приз лучшему тренеру АПЛ Мареска обошел Микеля Артету, Унаи Эмери, Марку Силву и Арне Слота.

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