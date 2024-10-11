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    Араухо: Я очень рад тому, как идет восстановление. Я вернусь как бык

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    Защитник «Барселоны» Рональд Араухо дал комментарий по поводу своего восстановления.

    Рональд Араухо
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    Рональд Араухо

    «Восстановление проходит очень хорошо, и это меня радует. Это время было нелегким, но я многому научился, как в физическом, так и в ментальном плане. Я очень рад тому, как идет восстановление. Я вернусь как бык.

    Для меня быть капитаном — это привилегия и гордость. Это происходит естественно, потому что мне нравится заботиться о других. Я понимаю всю ответственность, но я готов.

    Я провел пять замечательных лет в "Барселоне" и я очень счастлив, потому что они были полны опыта и уроков. Это мечта для меня.

    Я доволен нашей командой. Важно было хорошо стартовать, особенно в Ла Лиге, потому что это длинная гонка. Впереди еще долгий путь, но пока все выглядит хорошо. Задача — выиграть титулы в этом сезоне», — цитирует Араухо Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Напомним, что «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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