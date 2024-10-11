Араухо: Я очень рад тому, как идет восстановление. Я вернусь как бык

Защитникдал комментарий по поводу своего восстановления.

«Восстановление проходит очень хорошо, и это меня радует. Это время было нелегким, но я многому научился, как в физическом, так и в ментальном плане. Я очень рад тому, как идет восстановление. Я вернусь как бык.

Для меня быть капитаном — это привилегия и гордость. Это происходит естественно, потому что мне нравится заботиться о других. Я понимаю всю ответственность, но я готов.

Я провел пять замечательных лет в "Барселоне" и я очень счастлив, потому что они были полны опыта и уроков. Это мечта для меня.

Я доволен нашей командой. Важно было хорошо стартовать, особенно в Ла Лиге, потому что это длинная гонка. Впереди еще долгий путь, но пока все выглядит хорошо. Задача — выиграть титулы в этом сезоне», — цитирует Араухо Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, что «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.