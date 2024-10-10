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    Семак: Проблемы «Зенита» связаны с травмой Глушенкова

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    Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался об игре сине-бело-голубых в текущем сезоне РПЛ.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Сине-бело-голубые идут на 3-м месте в таблице, набрав 26 очков.

    «По поводу нашей команды, с точки рения набора очков, то здесь, я думаю, мы идем в своем графике. Что касается качества игры, я думаю, были и хорошие матчи, были и неплохие. Это связано с тем, что, к сожалению, и травма Максима Глушенкова сказалась, начало сезона планировали играть так, а по ходу пытались переделать структуру нашей игры исходя из наличия тех или иных игроков, которые на сегодняшний день выглядят предпочтительнее. Смотрим, проверяем. Вся борьба еще впереди», — цитирует Семака пресс-служба петербуржцев.

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    12 октября «Зенит» сыграет с сербской «Войводиной» в товарищеском матче.

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