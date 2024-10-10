Семак: Подготовка к матчу с «Войводиной» идет в обычном режиме

Наставник «Зенита»рассказал о подготовке к контрольному матчу с сербской «Войводиной».

Игра начнется 12 октября в 19:00 мск.

«Подготовка к товарищескому матчу с "Войводиной" проходит как обычно. Несколько дней отдохнули, но собрались и готовимся к матчу. Сборники сегодня вечером прибудут в Санкт-Петербург и завтра уже будут тренироваться вместе с командой.

Посмотрим, возможно, сыграют в следующем матче какое-то время. В зависимости от того, какой у нас будет режим подготовки. Думаю, большинство сыграет по 45 минут», — цитирует Семака «Чемпионат».