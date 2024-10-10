ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен ХагКатастрофический «МЮ», забивной Джонсон и еще 8 сюрпризов на старте сезона АПЛ
  • 20:52
    • Палмер выйдет в стартовом составе Англии на матч Лиги наций с Грецией
  • 16:29
    • Алькарас неожиданно проиграл Махачу в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае
    Все новости спорта

    Норвегия — Словения: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига наций Сборная Норвегии Сборная Словении Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    В 21:45 мск. 10.10.2024 в лиге B группы 3 Лиги наций УЕФА начнется футбольный матч между командами Норвегия и Словения. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Предстоящий футбольный матч Норвегия — Словения обещает стать ярким событием для болельщиков. Эти две команды уже давно известны своими зрелищными встречами, где эмоции болельщиков зашкаливают, а на поле разворачивается настоящая спортивная драма.

    Команды находятся в разной форме, тем не менее, факторы своего поля, истории встреч и проблем с составом делают предстоящий матч Норвегия — Словения довольно непредсказуемым.

    Последний матч команд между собой: Словения — Норвегия 2:1.

    Прогноз на матч Норвегия — Словения

    • Тем не менее, эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на матч Норвегия — Словения с коэффициентом 1.85.

    • Искусственный интеллект сайта, который оценивает форму команд, историю встреч, последнюю статистику и коэффициенты букмекеров, считает, что матч в лиге B группы 3 Лиги наций УЕФА Норвегия — Словения 10.10.2024 закончится со счетом 1:0 (победит Норвегия).

    • Прогнозы на другие футбольные матчи доступны тут

    Как смотреть матч Норвегия — Словения онлайн

    Смотреть онлайн футбольный матч 10.10.2024 Норвегия — Словения можно на LiveCup.Run в высоком качестве и бесплатно. Это отличный выбор для тех, кто ценит четкое изображение и плавный стриминг без задержек.

    Большинство матчей, включая этот, доступны или с комментарием на русском языке, или с прямым интершумом со стадиона.

    Для тех, кто ценит мобильность и комфорт, онлайн-трансляции футбольных матчей становятся незаменимыми. Прямая трансляция игры Норвегия — Словения в лиге B группы 3 Лиги наций УЕФА доступна начиная с 21:45 мск. где угодно, и не нужно искать телевизор или быть привязанным к конкретному месту: достаточно смартфона, планшета, ноутбука или любого другого устройства, чтобы быть в центре событий.

    Лучшие моменты и обзор игры Норвегия — Словения

    Во время онлайн-просмотра футбольного матча вы сможете не только насладиться игрой в реальном времени, но и пересмотреть лучшие моменты и голы, чтобы ничего не пропустить.

    Где смотреть футбол онлайн бесплатно

    Ссылки на трансляции других футбольных матчей и турниров всегда доступны на сайте за некоторое время до начала игр. Регулярно смотрите расписание, и вы не пропустите ни одной футбольной трансляции онлайн, в том числе предстоящий матч Норвегия — Словения.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем результативную ничью?
  • Италия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Англия покажет, кто в доме хозяин
  • Англия — Греция. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Догонит ли Австрия Норвегию?
  • Австрия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.80
  • Экспресс дня 10 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Италия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Англия — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Австрия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Израиль — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Украина — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Чили — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры