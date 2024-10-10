Наумов: Считаю, что чемпионом России станет «Зенит»

Экс-президент «Локомотива»считает, что в текущем сезоне московский клуб не станет чемпионом России.

«Московский "Локомотив" хорошо выглядит в этом сезоне, но не думаю, что по итогам чемпионата команда займет первое место. Считаю, что чемпионом станет "Зенит". У петербуржцев очень стабильная игра и длинная скамейка, на дистанции "Зенита" стабильнее остальных команд. У сине‑бело‑голубых по ходу сезона меньше срывов.

А вот за второе‑третье места железнодорожники вполне могут побороться. И в начале сезона в это мало кто верил. Нужно отдать должное тренерскому штабу, команда сейчас на ходу. Если не будет травм, если ничего не сломается, то "Локомотив" должен попасть в тройку», — сказал Наумов «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После 11 туров «Локомотив» с 27 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям. Третьим идет петербургский «Зенит» (26 очков).