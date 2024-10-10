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    Ерохин рассказал, считает ли он себя джокером «Зенита»

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    Хавбек «Зенита» Александр Ерохин высказался о том, может ли он себя назвать джокером петербургского клуба.

    Александр Ерохин
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    Александр Ерохин

    «У нас в команде 25-26 футболистов, и каждый вносит свой вклад, каждый старается отдаваться на максимум. Я думаю, что в определенные периоды сезона, а он длинный, каждый внесет и частичку души, и того, что он может на футбольном поле. Поэтому каждого из нас можно назвать и джокером, и тем футболистом, который вносит свой вклад. Я думаю, это относится к каждому из нашей команды», — приводит слова Ерохина пресс-служба петербуржцев.

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    В текущем сезоне 34-летний Ерохин сыграл за «Зенит» 14 матчей, забил 3 мяча и сделал два ассиста.

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