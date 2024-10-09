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    Щенсный: Если вы говорите «нет» «Барселоне» значит, у вас нет яиц

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    Голкипер «Барселоны» Войцех Щенсный ответил на вопрос о своей реакции на предложение от каталонского клуба.

    Войцех Щенсный
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    Войцех Щенсный

    «Ты не можешь сказать "нет". Если вы говорите "нет" "Барселоне" значит, у вас нет ни яиц, ни смелости для такого испытания. У тебя нет на это смелости», — приводит слова Щенсного Marca.

    34-летний голкипер подписал контракт, который рассчитан до конца сезона.

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    • Напомним, что Щенсный этим летом объявил о завершении футбольной карьеры, но решил ее возобновить после предложения «Барселоны».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В прошлом сезоне голкипер выступал за «Ювентус», где провел 35 матчей, в которых пропустил 30 голов.

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