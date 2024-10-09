Щенсный: Если вы говорите «нет» «Барселоне» значит, у вас нет яиц

Голкиперответил на вопрос о своей реакции на предложение от каталонского клуба.

«Ты не можешь сказать "нет". Если вы говорите "нет" "Барселоне" значит, у вас нет ни яиц, ни смелости для такого испытания. У тебя нет на это смелости», — приводит слова Щенсного Marca.

34-летний голкипер подписал контракт, который рассчитан до конца сезона.

Напомним, что Щенсный этим летом объявил о завершении футбольной карьеры, но решил ее возобновить после предложения «Барселоны».

Календарь и таблица испанской Примеры

В прошлом сезоне голкипер выступал за «Ювентус», где провел 35 матчей, в которых пропустил 30 голов.