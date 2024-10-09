ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаМЛС, Саудовская Аравия или «Барса»? Где продолжит карьеру Поль Погба
    Все новости спорта

    Четыре клуба РПЛ попали в топ-100 самых дорогих команд по составу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Динамо Локомотив Спартак АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Челси Арсенал Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Реал Мадрид
    Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список сотни самых дорогих команд мира по суммарной стоимости основного состава.

    «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Манчестер Сити»

    В нем оказалось четыре российских клуба.

    Полный список выглядит так:
    • 1. «Реал» Мадрид (Испания) — € 1,728 млрд.
    • 2. «Манчестер Сити» (Англия) — € 1,471 млрд.
    • 3. «Челси» (Англия) — € 1,388 млрд.
    • 4. «Арсенал» (Англия) — € 1,225 млрд.
    • 5. «Барселона» (Испания) — € 1,124 млрд.
    • 6. «Ливерпуль» (Англия) — € 1,099 млрд.
    • 7. «ПСЖ» (Франция) — € 1,088 млрд.
    • 8. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — € 989 млн.
    • 9. «Тоттенхэм» (Англия) — € 886 млн.
    • 10. «Байер» (Германия) — € 862 млн.
    • ...
    • 55. «Зенит» (Россия) — € 237 млн.
    • ...
    • 85. «Динамо» Москва (Россия) — € 140 млн.
    • ...
    • 88. «Локомотив» (Россия) — € 135 млн.
    • ...
    • 94. «Спартак» (Россия) — € 127 млн.

    1. «Реал» Мадрид (Испания) — € 1,728 млрд.
    2. «Манчестер Сити» (Англия) — € 1,471 млрд.
    3. «Челси» (Англия) — € 1,388 млрд.
    4. «Арсенал» (Англия) — € 1,225 млрд.
    5. «Барселона» (Испания) — € 1,124 млрд.
    6. «Ливерпуль» (Англия) — € 1,099 млрд.
    7. «ПСЖ» (Франция) — € 1,088 млрд.
    8. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — € 989 млн.
    9. «Тоттенхэм» (Англия) — € 886 млн.
    10. «Байер» (Германия) — € 862 млн.
    ...
    55. «Зенит» (Россия) — € 237 млн.
    ...
    85. «Динамо» Москва (Россия) — € 140 млн.
    ...
    88. «Локомотив» (Россия) — € 135 млн.
    ...
    94. «Спартак» (Россия) — € 127 млн.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ярославцы не будут настаивать на крупной победе
  • «Локомотив» — «Куньлунь». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Сможет ли нервный Медведев обыграть Циципаса?
  • Циципас — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.72
    •
  • Будут ли у Молдовы проблемы с Андоррой?
  • Молдова — Андорра. Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.19
  • Экспресс дня 9 октября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Молдова — Андорра
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фареры — Армения
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.95
  • Прогноз на матч Узбекистан — Иран
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Иордания — Южная Корея
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Австралия — Китай
  • Футбол
  • Завтра в 12:10
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры