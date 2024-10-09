Четыре клуба РПЛ попали в топ-100 самых дорогих команд по составу

«Манчестер Сити» Фото: globallookpress.com
В нем оказалось четыре российских клуба.
Полный список выглядит так:
- 1. «Реал» Мадрид (Испания) — € 1,728 млрд.
- 2. «Манчестер Сити» (Англия) — € 1,471 млрд.
- 3. «Челси» (Англия) — € 1,388 млрд.
- 4. «Арсенал» (Англия) — € 1,225 млрд.
- 5. «Барселона» (Испания) — € 1,124 млрд.
- 6. «Ливерпуль» (Англия) — € 1,099 млрд.
- 7. «ПСЖ» (Франция) — € 1,088 млрд.
- 8. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — € 989 млн.
- 9. «Тоттенхэм» (Англия) — € 886 млн.
- 10. «Байер» (Германия) — € 862 млн.
- ...
- 55. «Зенит» (Россия) — € 237 млн.
- ...
- 85. «Динамо» Москва (Россия) — € 140 млн.
- ...
- 88. «Локомотив» (Россия) — € 135 млн.
- ...
- 94. «Спартак» (Россия) — € 127 млн.
1. «Реал» Мадрид (Испания) — € 1,728 млрд.
2. «Манчестер Сити» (Англия) — € 1,471 млрд.
3. «Челси» (Англия) — € 1,388 млрд.
4. «Арсенал» (Англия) — € 1,225 млрд.
5. «Барселона» (Испания) — € 1,124 млрд.
6. «Ливерпуль» (Англия) — € 1,099 млрд.
7. «ПСЖ» (Франция) — € 1,088 млрд.
8. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — € 989 млн.
9. «Тоттенхэм» (Англия) — € 886 млн.
10. «Байер» (Германия) — € 862 млн.
...
55. «Зенит» (Россия) — € 237 млн.
...
85. «Динамо» Москва (Россия) — € 140 млн.
...
88. «Локомотив» (Россия) — € 135 млн.
...
94. «Спартак» (Россия) — € 127 млн.