Радимов объяснил, почему выбрал Сперцяна лучшим игроком РПЛ в сентябре

Эдуард Сперцян Фото: globallookpress.com
Алексей Батраков из «Локомотива» был признан лучшим футболистом российской Премьер-лиги прошлого месяца.
«Нашёл свою позицию, разнообразно действует в атаке — вбегает в чужую штрафную, хорош на подступах, плюс забивает очень важные голы, набрал потрясающую форму.
Это лидер команды, которая идет на первом месте», — приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.
В нынешнем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 11 матчей в рамках РПЛ, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.