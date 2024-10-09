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    Радимов объяснил, почему выбрал Сперцяна лучшим игроком РПЛ в сентябре

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    Экс-футболист Владислав Рахимов высказался о том, почему решил выбрать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в голосовании за лучшего игрока РПЛ в сентябре.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    Алексей Батраков из «Локомотива» был признан лучшим футболистом российской Премьер-лиги прошлого месяца.

    «Нашёл свою позицию, разнообразно действует в атаке — вбегает в чужую штрафную, хорош на подступах, плюс забивает очень важные голы, набрал потрясающую форму.

    Это лидер команды, которая идет на первом месте», — приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.

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    • В нынешнем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 11 матчей в рамках РПЛ, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

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