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    Корнеев: Если бы Тюкавин сейчас имел другой паспорт, то мог стоить 50–60 млн евро

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    Бывший футболист Игорь Корнеев высказался о форварде московского «Динамо» Константине Тюкавине.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Тюкавина мы знаем: это просто реально топовый во всех отношениях, включая ментальную часть. Игрок быстрый, мощный, хитрый. Исполняет и головой хорошо играет. То есть это топ‑нападающий, который может играть в любой лиге. Если бы он сейчас имел другой паспорт, а не российский, этот форвард мог стоить 50–60 млн евро», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В нынешнем сезоне 22‑летний Тюкавин провел за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

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