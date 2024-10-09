Корнеев: Если бы Тюкавин сейчас имел другой паспорт, то мог стоить 50–60 млн евро

Бывший футболиствысказался о форварде московского

«Тюкавина мы знаем: это просто реально топовый во всех отношениях, включая ментальную часть. Игрок быстрый, мощный, хитрый. Исполняет и головой хорошо играет. То есть это топ‑нападающий, который может играть в любой лиге. Если бы он сейчас имел другой паспорт, а не российский, этот форвард мог стоить 50–60 млн евро», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

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В нынешнем сезоне 22‑летний Тюкавин провел за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.