Игнашевич: Мы никогда не были друзьями с Акинфеевым

Бывший защитник ЦСКА и сборной Россиирассказал, какие у него были отношения со своим бывшим партнером

«Я не скажу, что мы были близки с Игорем как друзья. У нас разница в поколении — 10 лет. Общих интересов не было. Ты знаешь, какую Игорь слушает музыку. Я эту музыку не слушал. Мы совершенно разные.

Были пограничные истории на футбольном поле, которые нас не сблизили. Однако конфликта как такового не было. Они были локальными, которые все видели, все знают.

Но если говорить как про вратаря и защитника, то, на мой взгляд, у нас было полное понимание. За исключением некоторых моментов, когда кто-то перебарщивал. Это тоже в игре, ты понимаешь.

Например, мы обыгрываем "Зенит" 3:0 в Питере. На 93-й пропускаем гол — 3:1. Идем обниматься после свистка, а он мимо нас, мимо защитников, проходит прямой наводкой в раздевалку, посылает нас на три буквы», — сказал Игнашевич в подкасте Smol Talk.

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За московский ЦСКА Игнашевич и Акинфеев вместе выступали с 2004 по 2018 год. За это время они пять раз выиграли золотые медали чемпионата России, завоевали шесть раз Кубок России и один раз Кубок УЕФА.