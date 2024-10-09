Григорян — Семаку: Не надо бояться, Сережа

Известный тренер Александр Григорян дал комментарий по поводу работы Сергея Семака в «Зените».

«Приведу пример. Гвардиола — самый выдающийся тренер современности, на мой взгляд. Почему-то он никогда не стеснялся брать выдающихся с точки зрения тактики помощников. Ни для кого не секрет, что много лет ему помогал Хуан Лильо. И даже когда "старый" решил пойти самостоятельно поработать, неудачно поработав, Гвардиола опять его возвращает.

Почему? Да потому что Хуан Лильо — это просто мозги со стороны. И тебе обязательно нужен такой тренер. Не надо бояться, Сережа. Ты однозначно в историю войдешь как выдающийся русский тренер. Не надо бояться, что в штабе у тебя будет тренер, который знает больше, чем ты. Не надо этого опасаться», — сказал Григорян в интервью YouTube-каналу Геннадия Орлова.

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Зенит», который шесть раз подряд был чемпионом страны, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.