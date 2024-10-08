Силкин назвал главную проблему «Динамо» в нынешнем сезоне

Бывший главный тренерподелился мнением об игре «бело-голубых» в нынешнем сезоне.

«Уверен, что главная проблема "Динамо" — не в отдельных защитниках, а в организации оборонительных действий. То, как была организована оборона в дерби с ЦСКА — это просто наивно. При таком построении игры никакие новые защитники не помогут — там выглядели бы клоунами и Рюдигер, Ляпорт, Упамекано, и даже Серхио Рамос с Джоном Терри на пике карьере.

Бальбуэна, Маричаль, Даса — это игроки своих национальных сборных, защитники с определенным набором сильных качеств. Если сравнить защитников "Динамо" с их коллегами из клубов-конкурентов, то вряд ли можно говорить о том, что Петров и Тормена, Ненахов и Ньямси, Хлусевич и Денисов с Литвиновым на голову сильнее динамовских игроков обороны.

Просто тренеры стараются использовать их сильные стороны — и маскировать слабые за счет грамотной организации обороны. Это и есть задача главного тренера. Личке, на мой взгляд, необходимо переосмыслить систему игры в обороне. Тогда у "Динамо" будут все шансы вернуться в тройку», — сказал Силкин СЭ.

После 11-и туров в российской Премьер-лиге «Динамо» занимает 5-е место в таблице с 20-ю очками в активе.