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    Силкин назвал главную проблему «Динамо» в нынешнем сезоне

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    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре «бело-голубых» в нынешнем сезоне.

    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»
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    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»

    «Уверен, что главная проблема "Динамо" — не в отдельных защитниках, а в организации оборонительных действий. То, как была организована оборона в дерби с ЦСКА — это просто наивно. При таком построении игры никакие новые защитники не помогут — там выглядели бы клоунами и Рюдигер, Ляпорт, Упамекано, и даже Серхио Рамос с Джоном Терри на пике карьере.

    Бальбуэна, Маричаль, Даса — это игроки своих национальных сборных, защитники с определенным набором сильных качеств. Если сравнить защитников "Динамо" с их коллегами из клубов-конкурентов, то вряд ли можно говорить о том, что Петров и Тормена, Ненахов и Ньямси, Хлусевич и Денисов с Литвиновым на голову сильнее динамовских игроков обороны.

    Просто тренеры стараются использовать их сильные стороны — и маскировать слабые за счет грамотной организации обороны. Это и есть задача главного тренера. Личке, на мой взгляд, необходимо переосмыслить систему игры в обороне. Тогда у "Динамо" будут все шансы вернуться в тройку», — сказал Силкин СЭ.

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