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    Пименов: Нужно поаплодировать Галицкому за то, что не стал удерживать Сафонова

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    Экс-форвард сборной России Руслан Пименов прокомментировал переход Матвея Сафонова в «ПСЖ». Он рад, что «Краснодар» не стал удерживать игрока.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Удивил ли трансфер Сафонова в "ПСЖ"? В нынешней ситуации — да. Потому что это сумасшедшая реклама РПЛ. Для России мегакруто, что такой трансфер произошёл, ведь "ПСЖ" — главный клуб Франции.

    Нужно поаплодировать "Краснодару" и Галицкому за то, что не стал удерживать Сафонова, а также тем, кто эту сделку устроил.

    Мне понятно, почему выбор пал на него. Он был, грубо говоря, шестым или седьмым в списке. Например, ты играешь в "Ювентусе" или "Милане" и тебя зовут в "ПСЖ". Смотришь на конкурента — Доннарумма. Ты не пойдёшь вторым вратарём в "ПСЖ", играя в своём топ-клубе. Выбор пал на Матвея. За небольшие для себя деньги они взяли вратаря, который будет конкурировать с Доннаруммой. Тем более Доннарумма "привёз" два мяча в игре с "Арсеналом". Но Сафонову не надо смотреть на ошибки конкурента, ему надо не допускать своих. Матвей получит шанс. У "ПСЖ" много матчей, поэтому будет играть. Но конкуренцию никто не отменял», — сказал Пименов «Чемпионату».

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    Нынешний контракт Сафонова с «ПСЖ» истекает в июне 2029 года.

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