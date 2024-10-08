«Реал» прокомментировал травму Эдера Милитао

Мадридскийрассказал об итогах медицинского обследования центрального защитника, который получил травму в матче Примеры.

«После медицинских тестов, проведённых Эдеру Милитао, у него была диагностирована травма четырёхглавой мышцы левой ноги. В ожидании развития событий», — сказано в заявлении на официальном сайте «сливочных».

Из-за своего повреждения Милитао не сыграет в двух ближайших матчах сборной Бразилии в отборе на чемпионат мира 2026 года. Это игра с Чили (11 октября) и Перу (16 октября).

В текущем сезоне Милитао провел за «Реал» 12 матчей, забил один гол и сделал один ассист. Его контракт со «сливочными» действует еще четыре года.