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    Иньеста: Я хотел закончить карьеру в «Барселоне», но это уже невозможно

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    Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал о своем уходе из клуба.

    Андрес Иньеста
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    Андрес Иньеста

    «Последняя игра в составе "Барсы" была одной из самых запоминающихся в моей жизни. Я помню, как все было. Конечно, перед уходом в голову приходили разные мысли.

    Я хотел закончить карьеру в "Барсе", но в этом клубе нужно выкладываться на 300 процентов, и я чувствовал, что это уже невозможно. У болельщиков остались фантастические воспоминания. Игрок ушел в идеальное время, и это навсегда.

    После всего, за что я боролся, я не хотел уходить не вовремя или когда меня будут воспринимать с негативом. Это был идеальный момент», — сказал Иньеста Mundo Deportivo.

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