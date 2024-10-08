Иньеста: Я хотел закончить карьеру в «Барселоне», но это уже невозможно

Бывший полузащитникрассказал о своем уходе из клуба.

«Последняя игра в составе "Барсы" была одной из самых запоминающихся в моей жизни. Я помню, как все было. Конечно, перед уходом в голову приходили разные мысли.

Я хотел закончить карьеру в "Барсе", но в этом клубе нужно выкладываться на 300 процентов, и я чувствовал, что это уже невозможно. У болельщиков остались фантастические воспоминания. Игрок ушел в идеальное время, и это навсегда.

После всего, за что я боролся, я не хотел уходить не вовремя или когда меня будут воспринимать с негативом. Это был идеальный момент», — сказал Иньеста Mundo Deportivo.

Вместе с «Барселоной» Иньеста выиграл 9 чемпионатов Испании, 4 Лиги чемпионов и 6 Кубков Испании.