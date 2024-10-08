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    Игонин: Глушенкову надо просто спокойно восстановится

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    Бывший капитан петербургского «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал очередную травму Максима Глушенкова.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «Первая травма Глушенкова была не вполне футбольная. А вторая вытекала из первой. Неосторожное движение, Максим не был готов на 100%. Ничего критичного, никакой нехорошей тенденции нет. Этот игрок достаточно на виду, чтобы все знали о его здоровье.

    Бывают травматичные игроки, но Глушенков точно не из их числа. Главное — пожелать ему успокоиться. Понимаю его желание как можно быстрее выйти на поле, но нужно быть спокойным и хорошо восстановиться», — сказал Игонин «Чемпионату».

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