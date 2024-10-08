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    Спортивный директор «Ман Сити» уйдет по окончании сезона

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    По данным авторитетного издания ESPN, спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн хочет уйти из команды после окончания сезона.

    Чики Бегиристайн
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    Чики Бегиристайн

    В 2012 году испанец стал спортивным директором «горожан» и с тех пор непременно работает в этой должности.

    Именно он в 2016 году сыграл ключевую роль в приглашении на пост главного тренера Хосепа Гвардиолы, с которым вместе в качестве футбола играл в составе «Барселоны», потом там трудился спортивным директором, а Пеп был наставником каталонцев.

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    Сообщается, что Чики Бегиристайн лично примет участие в выборе своего преемника перед тем, как покинуть должность.

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