Спортивный директор «Ман Сити» уйдет по окончании сезона

По данным авторитетного издания ESPN, спортивный директор «Манчестер Сити»хочет уйти из команды после окончания сезона.

В 2012 году испанец стал спортивным директором «горожан» и с тех пор непременно работает в этой должности.

Именно он в 2016 году сыграл ключевую роль в приглашении на пост главного тренера Хосепа Гвардиолы, с которым вместе в качестве футбола играл в составе «Барселоны», потом там трудился спортивным директором, а Пеп был наставником каталонцев.

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Сообщается, что Чики Бегиристайн лично примет участие в выборе своего преемника перед тем, как покинуть должность.