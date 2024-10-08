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    Чернов об уходе Соболева из «Спартака»: Он уже взрослый мальчик

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    Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об уходе нападающего Александра Соболева из стана «красно-белых» в «Зенит».

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Он сам принял решение, тоже подошел, собрал всех, сказал, что пока не видит мотивации. Поэтому больше никто его ни о чем не спрашивал.

    Все уже поняли, что, скорее всего, его не будет в команде. Поэтому с какими-то своими мыслями там лезть не надо — он уже взрослый мальчик», — приводит слова Чернова РБК.

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    • Напомним, что Соболев подписал контракт с «Зенитом». В нынешнем сезоне форвард провел за «сине-бело-голубых» 4 матча и не отметился результативными действиями.

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