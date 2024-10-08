АПЛ сделала заявление по поводу спора с «Манчестер Сити»

Пресс-службаопубликовала заявление по поводу решения Арбитражного трибунала в споре сотносительно правил чемпионата Англии о сделках с ассоциированными сторонами.

«Премьер-лига приветствует выводы трибунала, который одобрил общие цели, структуру и принятие решений системы APT. Трибунал подтвердил необходимость системы APT в целом и отклонил большинство претензий "Манчестер Сити". Более того, трибунал установил, что правила необходимы для того, чтобы финансовый контроль лиги был эффективным.

Решение представляет собой важную и подробную оценку Правил APT, которые гарантируют, что клубы не смогут извлекать выгоду из коммерческих сделок или сокращений расходов, которые не соответствуют справедливой рыночной стоимости (FMV) в силу отношений с ассоциированными сторонами. Эти правила были введены для обеспечения надёжного механизма для защиты финансовой стабильности, целостности и конкурентного баланса лиги.

Однако трибунал выявил небольшое количество отдельных элементов правил, которые в их нынешнем виде не соответствуют требованиям конкуренции и публичного права. Эти элементы могут быть быстро и эффективно устранены лигой и клубами. В то же время Премьер-лига продолжит использовать существующую систему APT с учётом выводов трибунала», — говорится в заявлении на сайте АПЛ.