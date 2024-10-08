Агуэро будет судиться с «Барселоной»

Аргентинецнамерен судиться с испанскойи уже подал иск.

По данным издания AS, причиной этого стала невыплата ему заработной платы в размере € 3 млн во время выступления в стане каталонцев.

Летом 2021 года Агуэро подписал контракт с «Барселоной», но из-за проблем с сердцем был вынужден завершить карьеру в декабре, не отработав контракт с клубом до конца.

«Блауграна» заплатила нападающему только за первый год контракта, а остальные деньги страховая компания отказалась ему выплачивать. Агуэро же заявляет, что проблемы с сердцем были у него с детства. Теперь Агуэро считает, что «Барселона» должна выплатить обещанные € 3 млн.

Всего за каталонцев Агуэро сыграл пять матчей и забил один гол.