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    Агуэро будет судиться с «Барселоной»

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    Аргентинец Серхио Агуэро намерен судиться с испанской «Барселоной» и уже подал иск.

    Серхио Агуэро
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    Серхио Агуэро

    По данным издания AS, причиной этого стала невыплата ему заработной платы в размере € 3 млн во время выступления в стане каталонцев.

    Летом 2021 года Агуэро подписал контракт с «Барселоной», но из-за проблем с сердцем был вынужден завершить карьеру в декабре, не отработав контракт с клубом до конца.

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    • «Блауграна» заплатила нападающему только за первый год контракта, а остальные деньги страховая компания отказалась ему выплачивать. Агуэро же заявляет, что проблемы с сердцем были у него с детства. Теперь Агуэро считает, что «Барселона» должна выплатить обещанные € 3 млн.

    Всего за каталонцев Агуэро сыграл пять матчей и забил один гол.

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