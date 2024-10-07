Тикнизян: Мог перейти в «Севилью», но «Локомотив» не устроила цена

Наир Тикнизян Фото: globallookpress.com
«Клубу пришла бумага. Клуб это не устроило. Я даже не стал этому препятствовать, потому что уважаю свой клуб и очень ему благодарен. У нас всегда честный диалог.
Много раз повторял, что если придёт предложение и оно устроит клуб, тогда я буду разговаривать по условиям личного контракта, как это было с "Зенитом", — рассказал Тикнизян "Чемпионату".
Летом 2023 года "Севилья" хотела взять в аренду Тикнизяна без обязательного права выкупа с возможным последующим трансфером за € 5 млн в рассрочку.