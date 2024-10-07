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    Карим АдейемиТрансферный дайджест. 1 — 7 октября
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    Терехин: Оборона «Динамо» — это даже не уровень Второй лиги

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    Экс-нападающий московского «Динамо» Олег Терехин жестко высказался об игре бело-голубых в матче против ЦСКА (1:2) и персонально прошелся по главному тренеру Марцелу Личке.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Матч с ЦСКА — худший для "Динамо" под руководством Лички. Но Личка на поле не выходит, надо спрашивать с футболистов, что они там делали.

    Ещё в первом тайме должен был быть счёт 4:0 в пользу ЦСКА, но армейцы по воротам нормально пробить не могли и вечно попадали в Лунёва. Безобразие, что "Динамо" в каждом матче пропускает по два-три мяча, и это "нормально" в данный момент.

    Личка уже два года не может наладить оборону. Может, ему какого-то тренера по обороне взять? Во Второй лиге так в обороне не играют! Нельзя выступать так футболистам разных сборных.

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    • "Динамо" за год всего три матча сыграло на ноль. Николич же пришёл, выстроил игру, и теперь ЦСКА пропускает мало, а забивает много», — сказал Терехин «Чемпионату».

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