Терехин: Оборона «Динамо» — это даже не уровень Второй лиги

Экс-нападающий московского «Динамо»жестко высказался об игре бело-голубых в матче против ЦСКА (1:2) и персонально прошелся по главному тренеру

«Матч с ЦСКА — худший для "Динамо" под руководством Лички. Но Личка на поле не выходит, надо спрашивать с футболистов, что они там делали.

Ещё в первом тайме должен был быть счёт 4:0 в пользу ЦСКА, но армейцы по воротам нормально пробить не могли и вечно попадали в Лунёва. Безобразие, что "Динамо" в каждом матче пропускает по два-три мяча, и это "нормально" в данный момент.

Личка уже два года не может наладить оборону. Может, ему какого-то тренера по обороне взять? Во Второй лиге так в обороне не играют! Нельзя выступать так футболистам разных сборных.

"Динамо" за год всего три матча сыграло на ноль. Николич же пришёл, выстроил игру, и теперь ЦСКА пропускает мало, а забивает много», — сказал Терехин «Чемпионату».