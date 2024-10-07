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    Силкин: У «Динамо» сейчас черная полоса

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    Бывший игрок и главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что его родного клуба наступили сейчас для сложные времена.

    Сергей Силкин (справа)
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    Сергей Силкин (справа)

    «У "Динамо" сейчас спад, но от него ни одна команда не застрахована. Трудно сказать, в чем дело, потому что нужно быть в команде. В игре с ЦСКА подопечные Лички не показали ту игру, на которую способны.

    Еще пауза на сборные… Сейчас кто‑то будет играть в своих национальных командах, кто‑то выпадет из тренировочного процесса. Нужно время, чтобы всех привести к единому знаменателю.

    Футболисты показали, что могут играть неплохо. Просто для "Динамо" наступило нехорошее время — черная полоса. Но всё нормализуется», — сказал Силкин «Матч ТВ».

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    В 11-м туре «Динамо» уступило дома ЦСКА со счетом 1:2. После этого команда опустилась на пятое место в таблице РПЛ с 20 очками.

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