Семин: Травма Глушенкова — потеря для «Зенита»

Легендарный российский тренер «Локомотива»считает, что травмаослабит петербургский «Зенит» и что до нее он показывал футбол очень высокого качества.

«Конечно, это потеря для "Зенита". После травм жизнь начинается заново. Период до повреждения у Глушенкова был хорошим, он выиграл конкуренцию в команде.

Но сейчас будет новый этап, после которого ему нужно будет вернуть те кондиции, которые были ранее. Тогда он опять начнет забивать и отвоюет свое место», — сказал Семин «Матч ТВ».

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В матче против «Акрона» (5:1) в Кубке России Глушенков дернул заднюю поверхность бедра и теперь по оценкам врачей не сможет выйти на поле около месяца. Всего в этом сезоне 25-летний хавбек сыграл 10 матчей и забил 9 мячей.