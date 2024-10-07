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    Карим АдейемиТрансферный дайджест. 1 — 7 октября
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    Луи Саа: Хочу видеть тренером Руни во главе большого клуба

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    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает, что его партнеру по клубу Уэйну Руни не хотят доверить пост главного тренера в топ-команде.

    Уэйн Руни
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    Уэйн Руни

    «У Уэйна есть огромное желание заниматься футболом и передавать свои знания игрокам.

    Я бы хотел видеть Руни во главе большой, значимой команды, но это трудный путь, и Уэйн знает это лучше, чем кто-либо другой. Иногда нужно оказаться в нужном месте в нужное время. Нужна подходящая возможность. Думаю, пока у него не было шанса тренировать таких игроков, с которыми он действительно хотел бы работать. Я говорю об игроках выдающегося уровня.

    Во многом это напоминает проблему Патрика Виейра. Когда он пришел в "Кристал Пэлас", он пробыл там некоторое время, но не работал с игроками, которые были хотя бы близки к его уровню. Иногда тренеру бывает трудно с этим справиться.

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    Фрэнк Лэмпард –- другой пример. В начале своей карьеры он получил возможность руководить "Челси", своим клубом. Да, он возглавлял "Дерби Каунти", но переход из "Дерби" в "Челси" — это огромный шаг вперед», — сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

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