Луи Саа: Хочу видеть тренером Руни во главе большого клуба

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед»считает, что его партнеру по клубуне хотят доверить пост главного тренера в топ-команде.

«У Уэйна есть огромное желание заниматься футболом и передавать свои знания игрокам.

Я бы хотел видеть Руни во главе большой, значимой команды, но это трудный путь, и Уэйн знает это лучше, чем кто-либо другой. Иногда нужно оказаться в нужном месте в нужное время. Нужна подходящая возможность. Думаю, пока у него не было шанса тренировать таких игроков, с которыми он действительно хотел бы работать. Я говорю об игроках выдающегося уровня.

Во многом это напоминает проблему Патрика Виейра. Когда он пришел в "Кристал Пэлас", он пробыл там некоторое время, но не работал с игроками, которые были хотя бы близки к его уровню. Иногда тренеру бывает трудно с этим справиться.

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Фрэнк Лэмпард –- другой пример. В начале своей карьеры он получил возможность руководить "Челси", своим клубом. Да, он возглавлял "Дерби Каунти", но переход из "Дерби" в "Челси" — это огромный шаг вперед», — сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».