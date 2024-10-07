Whoscored составил символическую сборную 11-го тура РПЛ

Джон Кордоба Фото: globallookpress.com
Наибольшее представительство в ней у футболистов «Краснодара» — три игрока. Наивысшую оценку имеет форвард «быков» Джон Кордоба — 10,0.
Вратарь: Евгений Ставер («Рубин»).
Защитники: Густаво Мантуан («Зенит»), Свен Карич («Пари НН»), Диего Коста, Лукас Оласа (оба — «Краснодар»);
Полузащитники: Жилсон Беншимол, Стефан Лончар (оба — «Акрон»), Наиль Умяров («Спартак»), Илья Рожков («Рубин»).
Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Шамар Николсон («Спартак»).
После 11 туров в чемпионате России лидируют «Краснодар» и «Локомотив» с 27 очками.