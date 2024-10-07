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    Whoscored составил символическую сборную 11-го тура РПЛ

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    Авторитетный интернет-портал WhoScored составил символическую сборную РПЛ по итогам 11-го тура.

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    Наибольшее представительство в ней у футболистов «Краснодара» — три игрока. Наивысшую оценку имеет форвард «быков» Джон Кордоба — 10,0.

    Вратарь: Евгений Ставер («Рубин»).

    Защитники: Густаво Мантуан («Зенит»), Свен Карич («Пари НН»), Диего Коста, Лукас Оласа (оба — «Краснодар»);

    Полузащитники: Жилсон Беншимол, Стефан Лончар (оба — «Акрон»), Наиль Умяров («Спартак»), Илья Рожков («Рубин»).

    Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Шамар Николсон («Спартак»).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 11 туров в чемпионате России лидируют «Краснодар» и «Локомотив» с 27 очками.

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