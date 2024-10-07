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    Портленд Тимберс — Даллас: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол MLS
    В 01:00 мск. 07.10.2024 в американской футбольной лиге MLS начнется футбольный матч между командами Портленд Тимберс и Даллас. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Последний матч команд между собой: Даллас — Портленд Тимберс 3:2.

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