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    Николич оценил дебют Пьянича в РПЛ

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    Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил форму хавбека Миралема Пьянича.

    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич

    «Его качества, спокойствие и опыт очень нам помогли, поэтому мы его и выпустили на поле, когда игра пошла туда-сюда. Я рад, что он с нами, и видно, что ребята получают удовольствие от того, что такой футболист с нами. А когда он будет готов, это уже время покажет», — сказал Николич «СЭ».

    Пьянич дебютировал за ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Кубка России с «Пари НН» (2:0), выйдя на замену во втором тайме.

    Ранее босниец принял участие в концовке победного матча РПЛ с «Динамо» (2:1).

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