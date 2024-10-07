Николич оценил дебют Пьянича в РПЛ

Главный тренер ЦСКАоценил форму хавбека

«Его качества, спокойствие и опыт очень нам помогли, поэтому мы его и выпустили на поле, когда игра пошла туда-сюда. Я рад, что он с нами, и видно, что ребята получают удовольствие от того, что такой футболист с нами. А когда он будет готов, это уже время покажет», — сказал Николич «СЭ».

Пьянич дебютировал за ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Кубка России с «Пари НН» (2:0), выйдя на замену во втором тайме.

Ранее босниец принял участие в концовке победного матча РПЛ с «Динамо» (2:1).