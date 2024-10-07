Непомнящий: В обороне «Динамо» нет баланса и гармонии

Известный российский футбольный специалистдал комментарий по поводу игрыв этом сезоне.

«У "Динамо" очень сильная атака, где много креативных и ярких футболистов, которые находятся в форме. Но команда страдает от организации игры в обороне. Защитники не впечатляют и в обороне нет баланса и гармонии. Это исправляемо, ведь команда неплохо начинала сезон. Думаю, что после перерыва "Динамо" соберётся и проявит себя», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

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«Динамо» сейчас идет только на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Марцела Лички 20 очков.