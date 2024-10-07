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    Гранат — об игре «Динамо»: Показалось, что против ЦСКА была дворовая команда

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    Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат прокомментировал матч бело-голубых против ЦСКА (1:2) в 11-м туре РПЛ.

    Владимир Гранат
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    Владимир Гранат

    «Было ощущение, что с ЦСКА играла какая-то дворовая команда. Был очень плохой первый тайм в исполнении "Динамо". Надеюсь, это самый плохой тайм команды в чемпионате. У "Динамо" есть перекос в атаку, с этим связаны все проблемы в обороне.

    Пока преждевременно говорить о возможной отставке Лички. "Динамо" ещё не выбыло из гонки за медали. Поэтому рано делать такие заявления.

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    Сейчас будет пауза на сборные, а потом зимний перерыв, где команда может ещё лучше поработать и сделать нужные трансферы», — сказал Гранат «Чемпионату».

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