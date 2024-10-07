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    Доннарумма: Критика на меня не влияет

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    Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма отметил, что не обращает внимание на критику. Ранее парижане в рамках 7-го тура Лиги 1 сыграли вничью с «Ниццей» (1:1).

    Джанлуиджи Доннарумма
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    Джанлуиджи Доннарумма

    «Мы потеряли два очка в первом тайме, и это разочаровывает. Второй тайм был лучше. Самое главное, что команда правильно отреагировала и очень хорошо сыграла после перерыва.

    Я к критике готов, у меня большие плечи, так что в этом нет ничего страшного. Я доволен собой и рад работать с командой. Мы собираемся приложить много усилий, чтобы стать лучше, и на меня это не влияет.

    К следующей игре мы прибавим. Мы давно не проигрываем на выезде, хотя команда всегда стремится только к победе», — заявил Доннарумма в интервью французской прессе.

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