Доннарумма: Критика на меня не влияет

Голкипер «ПСЖ»отметил, что не обращает внимание на критику. Ранее парижане в рамках 7-го тура Лиги 1 сыграли вничью с «Ниццей» (1:1).

«Мы потеряли два очка в первом тайме, и это разочаровывает. Второй тайм был лучше. Самое главное, что команда правильно отреагировала и очень хорошо сыграла после перерыва.

Я к критике готов, у меня большие плечи, так что в этом нет ничего страшного. Я доволен собой и рад работать с командой. Мы собираемся приложить много усилий, чтобы стать лучше, и на меня это не влияет.

К следующей игре мы прибавим. Мы давно не проигрываем на выезде, хотя команда всегда стремится только к победе», — заявил Доннарумма в интервью французской прессе.