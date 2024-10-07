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    Аршавин: Пьянич ничем не запомнился в матче с «Динамо»

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    Экс‑футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что хавбек ЦСКА Миралем Пьянич ничем не запомнился в матче 11 тура МИР РПЛ против «Динамо».

    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич

    ЦСКА в воскресенье в 11-м туре РПЛ со счетом 2:1 одолел московское «Динамо». Пьянич вышел на замену во втором тайме.

    «Если одним словом, то ничем. Нельзя сказать, что он плохо играл. Когда он на Кубок вышел, то у него были эпизоды, в которых у него была возможность показать свой класс. Он под себя убрал здоров, на ход дал в одно касание. Здесь получилось так, что игра не была на нем завязана — кроме нескольких стандартов.

    Не думаю, что он в идеальной форме. Сколько он готов играть виднее тренеру и футболистам, которые с ним тренируются», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    26 сентября ЦСКА объявил о переходе Пьянича на правах свободного агента. Соглашение с 34‑летним футболистом подписано по схеме «1+1».

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