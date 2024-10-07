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    Алай — Алдиер: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол
    В 13:00 мск. 07.10.2024 в Премье-лиге Кыргызстана начнется футбольный матч между командами Алай и Алдиер. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Предстоящий футбольный матч Алай — Алдиер обещает стать ярким событием для болельщиков. Эти две команды уже давно известны своими зрелищными встречами, где эмоции болельщиков зашкаливают, а на поле разворачивается настоящая спортивная драма.

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    Последний матч команд между собой: Алай — Алдиер 1:0.

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