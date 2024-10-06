Личка: Мы плохо вошли в игру. К 15-й минуте могли проигрывать 0:3

«Комментировать можно только второй тайм. В первом тайме мы не вошли в игру, как с мячом, так и без него. Не было агрессии, игрок с мячом должен был принимать ответственность, искать игру.
ЦСКА очень сбалансированная команда, у них быстрые контратаки. К 15‑й минуте ЦСКА мог вести 3:0. Перед вторым таймом я не говорил о тактике, она была неважна, было важно отношение. Я пришел в раздевалку, игроки сказали все как есть.
Я добавил свои слова и во втором тайме мы играли получше. Мы сравняли счет, и я поверил, что первый тайм не повторился. Да, можем сказать спасибо Луневу, который держал команду до второго гола ЦСКА.
Может быть, это худший тайм моего "Динамо". Мы будто еще не приехали на игру. То, что мне не понравилось — когда у ЦСКА есть мяч, нас не было рядом.
Мы принимали мяч, стояли над ним, отдавали назад. Так в футбол нельзя играть. Когда у тебя мяч, ты должен смотреть игроков на скорости, чтобы убежать в контратаку, — сказал Личка "Матч ТВ".