Личка: Мы плохо вошли в игру. К 15-й минуте могли проигрывать 0:3

Наставник московского «Динамо»считает, что команда провалила первый тайм в игре 11-го тура против ЦСКА (1:2) и вообще он был худший при его руководстве.

«Комментировать можно только второй тайм. В первом тайме мы не вошли в игру, как с мячом, так и без него. Не было агрессии, игрок с мячом должен был принимать ответственность, искать игру.

ЦСКА очень сбалансированная команда, у них быстрые контратаки. К 15‑й минуте ЦСКА мог вести 3:0. Перед вторым таймом я не говорил о тактике, она была неважна, было важно отношение. Я пришел в раздевалку, игроки сказали все как есть.

Я добавил свои слова и во втором тайме мы играли получше. Мы сравняли счет, и я поверил, что первый тайм не повторился. Да, можем сказать спасибо Луневу, который держал команду до второго гола ЦСКА.

Календарь и таблица РПЛ

Может быть, это худший тайм моего "Динамо". Мы будто еще не приехали на игру. То, что мне не понравилось — когда у ЦСКА есть мяч, нас не было рядом.

Мы принимали мяч, стояли над ним, отдавали назад. Так в футбол нельзя играть. Когда у тебя мяч, ты должен смотреть игроков на скорости, чтобы убежать в контратаку, — сказал Личка "Матч ТВ".