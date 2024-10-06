ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар Николсон — автор дубля в ворота «Ростова» Долгожданная победа. Удивительный разгром «Ростова» в Москве
  • 00:04
    • «Реал» дома уверенно обыграл «Вильярреал»
  • 23:46
    • Хет-трик Тюрама обеспечил «Интеру» победу над «Торино»
  • 21:10
    • «Рубин» одолел «Ахмат» в матче РПЛ
  • 21:02
    • «Спартак» разгромил «Ростов» в матче РПЛ
  • 19:01
    • «Арсенал» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»
    Все новости спорта

    Коламбус Крю — Филадельфия Юнион онлайн трансляция

    Футбол MLS
    Коламбус Крю и Филадельфия Юнион начнут матч в 01:30 в американской футбольной лиге MLS, 06.10.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Филадельфия Юнион» — «Коламбус Крю» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Филадельфия Юнион»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Коламбус Крю — Филадельфия Юнион.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто окажется победителем в московском дерби?
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Ждем много голов
  • «Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Манчестер Юнайтед» снова не выиграет?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 6 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Алавес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры