ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Войцех ЩенсныйЛучшее предложение. Щенсный, как панацея для «Барселоны» после травмы тер Штегена
  • 21:05
    • «Краснодар» разгромил «Химки» и вернулся на первое место
  • 20:56
    • ЦСКА минимально одолел «Динамо»
  • 20:30
    • «Бавария» не смогла победить «Айнтрахт»
  • 19:18
    • Хет-трик Левандовского принес «Барселоне» крупную победу над «Алавесом»
  • 18:28
    • «Локомотив» победил «Крылья Советов» с минимальным счетом
    Все новости спорта

    Фиорентина — Милан: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Фиорентина Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 мск. 06.10.2024 в чемпионате Италии по футболу начнется футбольный матч между командами Фиорентина и Милан. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Предстоящий матч Фиорентина — Милан обещает стать ярким событием для болельщиков. Эти две команды уже давно известны своими зрелищными встречами, где эмоции болельщиков зашкаливают, а на поле разворачивается настоящая спортивная драма.

    Команды находятся в разной форме, тем не менее, факторы своего поля, истории встреч и проблем с составом делают предстоящий матч Фиорентина — Милан довольно непредсказуемым.

    Последний матч команд между собой: Фиорентина — Милан 1:2.

    Прогноз на матч Фиорентина — Милан

    • Тем не менее, эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на матч Фиорентина — Милан с коэффициентом 2.20.

    • Искусственный интеллект сайта, который оценивает форму команд, историю встреч, последнюю статистику и коэффициенты букмекеров, считает, что матч в чемпионате Италии по футболу Фиорентина — Милан 06.10.2024 закончится со счетом 1:0 (победит Фиорентина).

    • Прогнозы на другие футбольные матчи доступны тут

    Как смотреть матч Фиорентина — Милан онлайн

    Смотреть онлайн футбольный матч 06.10.2024 Фиорентина — Милан можно на LiveCup.Run в высоком качестве и бесплатно. Это отличный выбор для тех, кто ценит четкое изображение и плавный стриминг без задержек.

    Большинство матчей, включая этот, доступны или с комментарием на русском языке, или с прямым интершумом со стадиона.

    Для тех, кто ценит мобильность и комфорт, онлайн-трансляции футбольных матчей становятся незаменимыми. Прямая трансляция игры Фиорентина — Милан в чемпионате Италии по футболу доступна начиная с 21:45 мск. где угодно, и не нужно искать телевизор или быть привязанным к конкретному месту: достаточно смартфона, планшета, ноутбука или любого другого устройства, чтобы быть в центре событий.

    Лучшие моменты и обзор игры Фиорентина — Милан

    Во время онлайн-просмотра футбольного матча вы сможете не только насладиться игрой в реальном времени, но и пересмотреть лучшие моменты и голы, чтобы ничего не пропустить.

    Где смотреть футбол онлайн бесплатно

    Ссылки на трансляции других матчей и турниров всегда доступны на сайте за некоторое время до начала игр. Регулярно смотрите расписание, и вы не пропустите ни одной футбольной трансляции онлайн, в том числе предстоящий матч Фиорентина — Милан.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» не отдаст первую строку
  • «Ницца» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Атлетико» останется непобедимым в Примере
  • «Реал Сосьедад» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Сумеет ли «Милан» одолеть «фиалок»?
  • «Фиорентина» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 6 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико Тукуман — Тигре
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гояс — Сантос
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Махач — Вукич
  • Теннис
  • Завтра в 07:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры