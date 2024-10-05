В 16:30 05.10.2024 Вердер и Фрайбург сыграют матч в чемпионате Германии по футболу.

Вердер — Фрайбург

Последний матч: «Вердер» — «Фрайбург» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вердер» — «Фрайбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Вердер»).

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