В 16:00 05.10.2024 Урал и Торпедо сыграют матч в Первой лиге России.

Урал — Торпедо

Последний матч: «Торпедо» — «Урал» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Урал» — «Торпедо». Коэффициент ставки — 2.30 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Урал»).

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