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    Уфа — СКА-Хабаровск онлайн трансляция

    Футбол ФНЛ — Первая лига Уфа СКА-Хабаровск Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 12:00 05.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Уфа — СКА-Хабаровск в очередном туре Первой лиги.

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    Последний матч: «Уфа» — «СКА-Хабаровск» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уфа» — «СКА-Хабаровск» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.42.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Уфа»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Уфа — СКА-Хабаровск.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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