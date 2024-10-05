В 18:00 05.10.2024 Сент-Этьен и Осер сыграют матч в чемпионате Франции по футболу.

Сент-Этьен — Осер

Последний матч: «Сент-Этьен» — «Осер» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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