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    Реал Мадрид — Вильярреал: смотрите прямую трансляцию 05.10.2024 в 22:00

    Футбол Примера (Ла Лига) Реал Мадрид Вильярреал Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 22:00 05.10.2024 Реал Мадрид и Вильярреал сыграют матч в чемпионате Испании по футболу.

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    Реал Мадрид — Вильярреал

    Последний матч: «Вильярреал» — «Реал Мадрид» 4:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Вильярреал». Коэффициент ставки — 2.60.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Реал Мадрид»).

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