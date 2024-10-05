начнут матч в 14:30 в английской Первой Лиге, 05.10.2024.

Последний матч: «Питерборо Юнайтед» — «Стивенидж» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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